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Ворожий літак знищено в Маріуполі. Він безжально руйнував наше місто, - міськрада

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Ворожий літак знищено в Маріуполі. Він безжально руйнував наше місто, - міськрада
Захисники України збили один із ворожих літаків, який нещадно знищував українське місто Маріуполь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради. 

"Сьогодні є і добрі новини! О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скільки ще Маріуполів має бути зруйновано, аби це припинилося? - генсек ООН Гутерріш

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Топ коментарі

  • Муад Дибб
    ну шо сотка літаків вже є?!
  • Ksenia VB
    Нарешті.
  • abibas
    Юбилейный? Сотый?
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