Ворожий літак знищено в Маріуполі. Він безжально руйнував наше місто, - міськрада
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Захисники України збили один із ворожих літаків, який нещадно знищував українське місто Маріуполь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.
"Сьогодні є і добрі новини! О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!", - йдеться у повідомленні.