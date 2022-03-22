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Сили ППО Дніпропетровщини знищили за сьогодні 2 літаки та безпілотник

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Сили ППО Дніпропетровщини знищили за сьогодні 2 літаки та безпілотник
Силами ППО Дніпропетровської області знищено 2 літаки та безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на українських захисників з Повітряного командування "Схід"

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"Підрозділами, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку. Силами ППО збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни агресора. Тримаємо стрій! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Судя по всему, к северо-западу от Киева целая рашистская армия попала в окружение - она отрезана от остальных российских сил. Рашистским оккупантам теперь светит превращение в шашлыки. Давайте ВСУ, не подведите!!!

  • Elena Zhmariova
    Согласна целый день слушать сирены, если при этом сбивают вражеских летунов!
  • vadyan
    102 !!!
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