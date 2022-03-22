Сили ППО Дніпропетровщини знищили за сьогодні 2 літаки та безпілотник

Силами ППО Дніпропетровської області знищено 2 літаки та безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на українських захисників з Повітряного командування "Схід"

Читайте: Наслідки ворожих обстрілів населеного пункту на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

"Підрозділами, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку. Силами ППО збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни агресора. Тримаємо стрій! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.