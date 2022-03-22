Сили ППО Дніпропетровщини знищили за сьогодні 2 літаки та безпілотник
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Силами ППО Дніпропетровської області знищено 2 літаки та безпілотник.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на українських захисників з Повітряного командування "Схід"
"Підрозділами, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку. Силами ППО збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни агресора. Тримаємо стрій! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.