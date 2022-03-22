Новини • Війна

Війська РФ завдали ракетних ударів по Павлограду. Знищена залізнична станція та колії, загинула одна людина, - ОВА

45 824106
Війська РФ завдали ракетних ударів по Павлограду. Знищена залізнична станція та колії, загинула одна людина, - ОВА
Війська РФ завдали ракетних ударів по Павлограду Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетні удари у Павлограді. Знищена залізнична станція Павлоград-2. Зруйноване залізничне полотно та колії. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина. Рух через станцію зупинено на невизначений час", - написав він.

Читайте також: Сили ППО Дніпропетровщини знищили за сьогодні 2 літаки та безпілотник

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Мерзота…
  • віктор федорович 31ee1569
    Нема в Україні ніяких російських військовополонених, оскільки россія не оголосила Україні війну. А є звичайні терористи, які підлягають знищенню. Бо так кожний іноземець, що зброєю в руках буде вбивати українців, отримає статус військовополоненого.
  • Royal Flush d24c21f6
    война и смерть должны прийти в дома кацапов
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини