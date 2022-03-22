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Ми не можемо піти на умови РФ, вони є повним нонсенсом, - Ткаченко

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Ми не можемо піти на умови РФ, вони є повним нонсенсом, - Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до українців та закликав їх боротися з російськими окупантами.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріупольці, харківʼяни, сумчани, чернігівчани, донеччани, луганчани, херсончани, жителі Києвської області та всі українці міста, містечка та села, у яких російський агресор не відступає: вся Україна продовжує боротися з вами проти окупантів.

Розуміємо, що ви перебуваєте зараз в найскрутнішому стані. Вам зараз дуже важко, і земля йде з-під ніг. Але закликаю вас: борітеся! Не давайте окупантам приводу навіть подумати, що вони домоглися своєї цілі. Бо їм це ніколи не вдасться. Ми з вами сильний та незламний народ, а наша воля сильніша за будь-яку зброю, ви самі це знаєте!", - йдеться в повідомленні.

"Ми не можемо піти на умови рф: вони є повним нонсенсом. Це означає піти назустріч терористам, які намагаються знищити Україну з лиця землі, загарбавши наші території. Тому росіяни вчергове повертаються до своїх "традиційних" дій: влаштовують геноцид української нації. Це має скінчитися.

Треба вистояти, друзі. Тримаймося купи і даємо відпір ворогу! Вірю, що зовсім скоро ми святкуватимемо перемогу. Але для цього маємо бути сильними, разом і зараз", - наголосив Ткаченко.

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Топ коментарі

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Вот это правильные слова. Так держать!
  • A San
    Кацапів оточили під Бучеб , Ірпінем і Гостомелем.
    Якщо їх розіб'ють ,мені здається ,це буде великим переломом.
  • Александр d30dc4a6
    Краще вже таке казати, чим скиглити як Зе, та повзати рачки перед ******, в надії зазирнути йому в дупу.
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