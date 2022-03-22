У НАТО вважають, що Білорусь найближчими днями може вступити у війну на боці РФ, - CNN

США і НАТО вважають, що Білорусь "незабаром" може приєднатися до Росії у її війні проти України.

Про це CNN повідомили чиновники США та НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Військовий чиновник НАТО заявив, що все більш "ймовірно", що Білорусь вступить у конфлікт.

"Путін потребує підтримки. Допомогло б будь-що", – пояснив він.

"Джерело з білоруської опозиції повідомило, що білоруські бойові підрозділи готові найближчими днями вступити в Україну з тисячами сил, готовими до розгортання. На думку цього джерела, це матиме менший військовий вплив, ніж геополітичний, враховуючи наслідки приєднання до війни іншої країни", - зазначає видання.

Високопоставлений представник розвідки НАТО сказав, що Альянс оцінює, що білоруський уряд "готує середовище, щоб виправдати білоруський наступ проти України".

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Військовий чиновник НАТО заявив, що остаточне рішення щодо участі Білорусі у війні ще має бути ухвалено в Москві, і поки немає жодних ознак того, що білоруські сили беруть участь у боях в Україні.

"Справа не в тому, чого хоче Лукашенко. Питання таке: чи хоче Путін ще одну нестабільну країну в регіоні? Участь дестабілізує Білорусь", – сказав чиновник.

Посадовець не став уточнювати, як Білорусь може втрутитися у війну, але сказав, що Росія може спробувати перекрити військову допомогу НАТО, яка надходить в Україну від її західного кордону.

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