У НАТО вважають, що Білорусь найближчими днями може вступити у війну на боці РФ, - CNN
Про це CNN повідомили чиновники США та НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
Військовий чиновник НАТО заявив, що все більш "ймовірно", що Білорусь вступить у конфлікт.
"Путін потребує підтримки. Допомогло б будь-що", – пояснив він.
"Джерело з білоруської опозиції повідомило, що білоруські бойові підрозділи готові найближчими днями вступити в Україну з тисячами сил, готовими до розгортання. На думку цього джерела, це матиме менший військовий вплив, ніж геополітичний, враховуючи наслідки приєднання до війни іншої країни", - зазначає видання.
Високопоставлений представник розвідки НАТО сказав, що Альянс оцінює, що білоруський уряд "готує середовище, щоб виправдати білоруський наступ проти України".
Військовий чиновник НАТО заявив, що остаточне рішення щодо участі Білорусі у війні ще має бути ухвалено в Москві, і поки немає жодних ознак того, що білоруські сили беруть участь у боях в Україні.
"Справа не в тому, чого хоче Лукашенко. Питання таке: чи хоче Путін ще одну нестабільну країну в регіоні? Участь дестабілізує Білорусь", – сказав чиновник.
Посадовець не став уточнювати, як Білорусь може втрутитися у війну, але сказав, що Росія може спробувати перекрити військову допомогу НАТО, яка надходить в Україну від її західного кордону.