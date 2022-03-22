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США мають докази того, що війська РФ умисно обстрілюють цивільну інфраструктуру в Україні, - CNN

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США мають докази того, що війська РФ умисно обстрілюють цивільну інфраструктуру в Україні, - CNN
Сполучені Штати мають "явні докази" того, що російські війська навмисно обстрілювали цивільну інфраструктуру, лікарні та місця укриття в Україні.

Про це заявив високопоставлений чиновник з оборони США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена "допомагає надати докази" розслідуванням, які тривають про те, чи вчиняє Росія військові злочини.

"Адміністрація допомагатиме надавати докази численним розслідуванням, які тривають, але ми бачимо чіткі докази того, що вони вчиняють військові злочини через ці невибіркові та навмисні атаки на цивільні об’єкти та на народ України", - сказав чиновник.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Та цілі міста зруйновані.
    Хіба це не доказ ?
  • константен
    Командующий ПВО британской армии заявил, что российские пилоты дважды подумают, прежде чем садиться в свои самолеты после того, как британские солдаты обучили украинцев стрелять из зенитных ракет Starstreak.

    Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 15 млн барелей, и заменит долю РФ
  • Тетяна Тать
    Имеющий очи да увидит
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