ЄС намагатиметься якнайшвидше позбутися енергозалежності від РФ, - Шольц

Євросоюз докладатиме максимум зусиль для того, щоб позбутися енергетичної залежності від РФ, але наразі не може дозволити собі повністю від неї відмовитися.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У тому, що стосується запровадження ембарго на імпорт енергоносіїв, позиція ФРН, за словами її канцлера, "не змінилася", і такою ж є, за його словами, позиція "дуже-дуже багатьох" інших країн, які є залежними від імпорту російських вугілля, нафти та газу навіть більше, ніж ФРН.

Втім, додав Шольц, було прийнято рішення якнайшвидше позбавитися залежності від російських енергоносіїв, для чого потрібно побудувати інфраструктуру та укласти договори з постачальниками. Отже, якщо вдасться досягти диверсифікації дуже швидко, "ефект настане автоматично".

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