Новини • Війна

Європа має усвідомити, що війна проти України - це лише початок загарбницького шляху РФ, - Подоляк

5 30044
Європа має усвідомити, що війна проти України - це лише початок загарбницького шляху РФ, - Подоляк
Російська пропаганда поширює думку, що Європу потрібно поставити на коліна, так само вона раніше говорила про необхідність знищити Україну.

Про це у Telegram повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Європі саме час усвідомити, що війна проти України – це лише початок великого руїнно-загарбницького шляху РФ. Російська пропаганда практично довела, чому Європу потрібно зараз поставити на коліна. Так само роспропаганда говорить про необхідність знищити Україну. Висновки надто очевидні", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЄС намагатиметься якнайшвидше позбутися енергозалежності від РФ, - Шольц

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Як можна домовитись з вбивцею ? ЯК ???
  • Тарас Олексій daef7e51
    Подоляк,а про шо ти домовляєшся,коли так ?
  • віктор федорович 31ee1569
    Ми бачимо лише те, як вони потискують один одному руки та сідають. Що там відбувається далі нам не показують. Які там можуть бути секрети, які нам не положено знати? А потім обстрілюються гуманітарні коридори і т.д і т.п...отакий причинно-наслідковий зв'язок.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини