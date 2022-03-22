Європа має усвідомити, що війна проти України - це лише початок загарбницького шляху РФ, - Подоляк

Російська пропаганда поширює думку, що Європу потрібно поставити на коліна, так само вона раніше говорила про необхідність знищити Україну.

Про це у Telegram повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Європі саме час усвідомити, що війна проти України – це лише початок великого руїнно-загарбницького шляху РФ. Російська пропаганда практично довела, чому Європу потрібно зараз поставити на коліна. Так само роспропаганда говорить про необхідність знищити Україну. Висновки надто очевидні", - йдеться в повідомленні.

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