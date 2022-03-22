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ВВП України може скоротитися на третину від довоєнного, - МВФ

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ВВП України може скоротитися на третину від довоєнного, - МВФ
Українська економіка дуже сильно потерпає від розв'язаної Росією війни, спад її ВВП може становити третину від довоєнного.

Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Руйнування української економіки розбиває мені серце. Ми, мабуть, побачимо скорочення, яке може становити третину від того, що було до війни", - сказал вона.

За словами Георгієвої, МВФ негайно відреагував на запит України про надзвичайне фінансування у розмірі $1,4 млрд, яке потрібне для підтримки функціонування країни.

"Ми також дуже тісно співпрацюємо з Україною щодо того, як застосовувати найкращі заходи з управління кризою, щоб економіка не впала. І я б сказала, що гроші важливі, але підтримка у тому, як зберегти функціонування фінансової системи, не менш важлива", - наголосила вона.

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Топ коментарі

  • Andrij Shaman
    Та й пох... хай хоч атомною бомбою по москві жахнуть...
  • Eugene Tkachenko
    Сейчас на кону независимость страны и само существование народа. Потом об экономике подумаем.
  • Ivan Pidbujpata
    Ву фсб не здогадаються зробити теракт в кількох бункерах і зберегти життя тисячам?
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