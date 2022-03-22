Закликаємо українців не поспішати повертатися у покинуті домівки, - МВС
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це поінформував в ефірі українських телеканалів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.
"Я хотів би закликати усіх зберігати обережність, спокій і уникати поспішного повернення до покинутих будівель, оскільки там може чекати, серед іншого, покинута зброя, боєприпаси, відповідне мінування, міни-розтяжки тощо і багато чого іншого, що око пересічного громадянина, не підготовлене, може не помітити", – поінформував він.
Єнін закликав українців почекати повернення влади та відповідної зачистки того чи іншого населеного пункту, серед іншого, силами Нацполіції, і, відповідно, зеленого світла з боку офіційної влади, у тому числі і ДСНС.
"Тільки після того ми можемо говорити про повернення до домівок за найбільш потрібними якимись речами, одягом тощо", – уточнив він.