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Десантники на Миколаївщині збили "Іглою" російську крилату ракету: 400 кг тротилу летіли в напрямку Кропивницького

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Десантники на Миколаївщині збили "Іглою" російську крилату ракету: 400 кг тротилу летіли в напрямку Кропивницького
Львівські десантники збили російську крилату ракету, яка летіла в напрямку Кропивницького.

Про це у Facebook повідомляють Десантно-штурмові війська, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час бойового чергування підрозділ протиповітряної оборони в небі над одним із населених пунктів Миколаївській області зафіксував і влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" знищив російську крилату ракету, яка летіла в напрямку м. Кропивницького.

Навіть страшно уявити, скільки б могло загинути цивільних людей, якби 400 кг тротилу (що несла в собі ракета- вбивця), впала на мирне місто", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Garinich
    Корабли топим из РСЗО и птуров, крылатые ракеты сбиваем старенькими ПЗРК, куди ці кацапи полізли...
  • Fjall_Raven
    и это ещё британские смаколыкы им в руки не попали ))
  • Vlad_Len
    Дякую, хлопці. Дякую - Воїни світла!
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