У Києві поновлюють проведення планових операцій, - КМДА

У столиці поновлюють виконання планових операцій, які дозволяють уникнути тяжких наслідків для здоров’я пацієнта.

Про це повідомляє КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

У ситуаціях, коли неекстрені операції дозволяють уникнути тяжких наслідків для здоров’я пацієнта, планові госпіталізації в столиці проводитимуться безвідмовно.

Медзаклади наразі можуть виконувати планові госпіталізації для оперативних втручань якщо не зайняті більше 50% ліжкового фонду хірургічного профілю. Адже в умовах воєнного стану необхідно мати резерв ліжок для поранених і тих, хто не має шансів вижити без лікарського втручання.

Людина, яка потребує планової операції, може звернутися до свого сімейного лікаря або профільного спеціаліста районного консультативно-діагностичного центру, аби визначитися щодо необхідності виконання операції або її відтермінування.

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