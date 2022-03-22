США та європейські партнери готуються оголосити про нові санкції проти РФ у четвер, - радник Байдена Салліван
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США та їхні західні партнери мають намір у четвер оголосити про нові санкції проти Росії.
Про це заявив радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Йдеться про новий пакет санкцій", - сказав він на брифінгу, говорячи про контакти Байдена з союзниками в Європі.
Водночас Салліван зазначив, що адміністрація США та її союзники повинні працювати не лише над визначенням нових мішеней для санкцій проти РФ, а й над тим, щоб ліквідувати лазівки, які дають змогу обходити вже запроваджені обмеження.