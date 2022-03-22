Як діяти, якщо вас захопили в полон: поради Центру протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України опублікував поради на випадок потрапляння в полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, поради опубліковані у телеграм-каналі Центру.

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1. Будьте спокійними та не показуйте, що вам страшно. Не чиніть окупантам опір, не намагайтеся вступати з ними у бесіду, не просіть пожаліти вас або відрадити від їхнього плану. Не порушуйте встановлених правил, щоб не спровокувати погіршення умов.

2. Налаштуйтеся психологічно, що вас не звільнять миттєво, але пам’ятайте, що звільнять обов’язково.

3. Не дивіться прямо в очі терористам, а трохи в бік. Не вдавайте з себе приниженого - це також провокує на агресію.

4. Якщо дають - їжте, навіть якщо не хочете. Не демонструйте спротиву. В разі втрати сил ви не зможете втікати.

5. Користуйтеся кожною можливістю сходити в туалет або щось зробити для себе.

6. У жодному разі не демонструйте зв’язок з іншими полоненими, це може бути використано проти вас або ваших рідних.

7. Не втрачайте надії. Нагадуйте собі, що на вас чекають рідні. Прагніть вижити заради них.

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