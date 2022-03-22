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Мешканці прикордонних районів РФ допомагають українцям протистояти російській агресії, - голова Сумської ОВА Живицький

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Мешканці прикордонних районів РФ допомагають українцям протистояти російській агресії, - голова Сумської ОВА Живицький
Масштабне вторгнення російських військ в Україну продемонструвало, що українці не зустрічатимуть окупантів "із квітами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив "Медузе" в інтерв'ю, яке опублікували 22 березня.

"Сумська область – це повністю проукраїнський регіон. А війна продемонструвала, що навіть ті населені пункти, де ми мали сумніви, виявилися лояльними до України. Навіть більше, досі з боку прикордонних територій Росії нам надходить інформація про літаки. Тобто навіть громадяни Росії на прикордонній території нам допомагають", – сказав він.

Голова обладміністрації зазначив, що "у Сумській області найдовша протяжність кордону з Росією, 298 кілометрів, і по всьому кордону відбувся наступ" у перший день війни, 24 лютого. Він описав актуальну ситуацію у регіоні.

"У нас є кілька прикордонних міст в окупації, багато дорог і трас контролюють російські військові. Але ми їх "зустрічаємо": на дорогах, на трасах, на місцях ночівлі по них працює наша артилерія, безпілотники Bayraktar", – пояснив Живицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти чинять справжній геноцид у Тростянецькій громаді на Сумщині, - Живицький

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Топ коментарі

  • Gar
    Зачем об этом кричать?
  • olele
    "...Зараз у Криму щось на кшталт паніки. Нові мігранти, котрі приїхали після окупації, почали терміново продавати свої будинки. І правильно роблять.

    За останньою інформацією, до Криму привезли близько тисячі трупів російських військовослужбовців, які загинули на війні.

    Кажуть, що близько п'яти тисяч військовослужбовців у Криму, яких збиралися відправляти на фронт, відмовляються їхати, посилаючись, що в їхніх контрактах це не було передбачено", - сказав М. Джемілєв.

    Також депутат розповів, що у парниках кримських татар знаходять трупи російських солдатів.

    "Можливо, це провокація, щоби розпочати погроми будинків кримських татар", - сказав Джемілєв.

    Меджліс радить кримським татарам, яких призиває російський окупант, йти до в'язниці.

    "Якщо вони все ж таки опиняться на війні - шукати першу ж можливість здатися у полон українській армії. Але останнім часом окупанти перестали брати до армії кримських татар.

    Меджліс мобілізує всю нашу діаспору по всьому світу, організовує разом з українською діаспорою різноманітні акції, займається евакуацією жінок та дітей" - заявив Джемілєв. https://gazeta.ua/articles/krym/_u-krim-privezli-mertvih-rashistiv-tam-panika-dzhemilyev/1077640
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