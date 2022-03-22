Мешканці прикордонних районів РФ допомагають українцям протистояти російській агресії, - голова Сумської ОВА Живицький

Масштабне вторгнення російських військ в Україну продемонструвало, що українці не зустрічатимуть окупантів "із квітами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив "Медузе" в інтерв'ю, яке опублікували 22 березня.

"Сумська область – це повністю проукраїнський регіон. А війна продемонструвала, що навіть ті населені пункти, де ми мали сумніви, виявилися лояльними до України. Навіть більше, досі з боку прикордонних територій Росії нам надходить інформація про літаки. Тобто навіть громадяни Росії на прикордонній території нам допомагають", – сказав він.



Голова обладміністрації зазначив, що "у Сумській області найдовша протяжність кордону з Росією, 298 кілометрів, і по всьому кордону відбувся наступ" у перший день війни, 24 лютого. Він описав актуальну ситуацію у регіоні.



"У нас є кілька прикордонних міст в окупації, багато дорог і трас контролюють російські військові. Але ми їх "зустрічаємо": на дорогах, на трасах, на місцях ночівлі по них працює наша артилерія, безпілотники Bayraktar", – пояснив Живицький.

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