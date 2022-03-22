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Куратор харківських "слуг народу" Слюсарєв виїхав до РФ напередодні її вторгнення в Україну, - ЗМІ

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Куратор харківських "слуг народу" Слюсарєв виїхав до РФ напередодні її вторгнення в Україну, - ЗМІ
Член партії "Слуга народу" та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації.

Про це повідомляє УП із посиланням на дані бази російської прикордонної служби, які опинились у розпорядженні видання, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними бази 18 лютого, Слюсарєв заїхав до Росії на авто через КПП "Нехотіївка". Метою зазначено "тимчасове проживання".

А 26 лютого на третій день після вторгнення Росії Слюсарєв став на облік, зазначивши заплановану дату виїзду 26.02.2022. Хоча в момент перетину кордону у базі зазначається період перебування до 10 березня.

Куратор харківських слуг народу Слюсарєв виїхав до РФ напередодні її вторгнення в Україну, - ЗМІ 01
Куратор харківських слуг народу Слюсарєв виїхав до РФ напередодні її вторгнення в Україну, - ЗМІ 02

Видання зазначає, що Слюсарєв виїхав до Росії 18 лютого о 17:16 через ПП "Гоптівка" на автомобілі BMW разом з громадянином України Вадимом Беліченком. Беліченко на BMW повернувся на територію України за кілька хвилин – о 17:34.

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Також, за даними прикордонної служби Російської Федерації, Слюсарєв відвідував країну у 2021, 2020 та 2019 роках.

Куратор харківських слуг народу Слюсарєв виїхав до РФ напередодні її вторгнення в Україну, - ЗМІ 03
Куратор харківських слуг народу Слюсарєв виїхав до РФ напередодні її вторгнення в Україну, - ЗМІ 04

У "Слузі народу" спростували, що Слюсарєв є членом політради. Вони пояснили, що Слюсарєва дійсно було обрано членом політради, але оскільки він не надав відповідний пакет документів, то фактично він не увійщов до керівного складу партії.

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Топ коментарі

  • Панас Стець
    Це зрадник 100%, кандидат на знищення.
  • Rostyslav Komarnytsky
    А де Татаров і Демченко?
  • Garry Grant
    Продолжают устраивать козни Украине под чутким руководством дерьмака.
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