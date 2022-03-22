Куратор харківських "слуг народу" Слюсарєв виїхав до РФ напередодні її вторгнення в Україну, - ЗМІ
Про це повідомляє УП із посиланням на дані бази російської прикордонної служби, які опинились у розпорядженні видання, передає Цензор.НЕТ.
Так, за даними бази 18 лютого, Слюсарєв заїхав до Росії на авто через КПП "Нехотіївка". Метою зазначено "тимчасове проживання".
А 26 лютого на третій день після вторгнення Росії Слюсарєв став на облік, зазначивши заплановану дату виїзду 26.02.2022. Хоча в момент перетину кордону у базі зазначається період перебування до 10 березня.
Видання зазначає, що Слюсарєв виїхав до Росії 18 лютого о 17:16 через ПП "Гоптівка" на автомобілі BMW разом з громадянином України Вадимом Беліченком. Беліченко на BMW повернувся на територію України за кілька хвилин – о 17:34.
Також, за даними прикордонної служби Російської Федерації, Слюсарєв відвідував країну у 2021, 2020 та 2019 роках.
У "Слузі народу" спростували, що Слюсарєв є членом політради. Вони пояснили, що Слюсарєва дійсно було обрано членом політради, але оскільки він не надав відповідний пакет документів, то фактично він не увійщов до керівного складу партії.