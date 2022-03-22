Підприємець Поляков пожертвував $1 млн на допомогу українцям, які постраждали внаслідок агресії РФ

Український підприємець Макс Поляков пожертвував $1 млн на допомогу громадянам нашої країни, які постраждали внаслідок агресії РФ.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я пожертвував громадянам України $1,000,000 у відповідь на запит міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Ця пожертва йде до фонду "ТАПС-Україна" у Дніпрі. Що вони роблять - працюють над гуманітарними питаннями та надають підтримку захисникам України. Під час російської агресії, нападів та обстрілів було зруйновано багато цивільних будівель в українських містах. Люди з Харкова, Ізюма, Маріуполя, Сєверодонецька, Волновахи та інших українських міст втратили все!

Зараз шукають притулок у Дніпрі, у гуманітарному хабі для людей, які постраждали від цієї жахливої війни. Фонд допоможе забезпечити продуктами, медичною допомогою, тимчасовими будинками та всім необхідним тисячі біженців та поранених військовослужбовців, які прибули до Дніпра.

Виклик полягає в тому, щоб зібрати $30 млн за 30 днів. Тож звертаюся до всіх великих підприємств та ІТ-компаній брати приклад! Переконаний, що важливо допомагати рідній землі, де б ми зараз не були. Давайте продовжувати боротися разом!" - йдеться в повідомленні.

Мер Дніпра Борис Філатов у Facebook зазначив: "Сьогодні ми отримали перший мільйон доларів від мого друга Макса Полякова. Вихідця з України, який створив у США успішну приватну космічну компанію. Знаючи Макса давно, я впевнений, що він не обмежиться грошима. Він став на Заході послом Дніпра, людиною, яка тепер не дасть спокою ні офіційній владі, ні приватному бізнесу.

А тепер кілька слів неофіційно. Послухайте мене, жирні та жадібні бобри, що заробляли в нашій країні мільйони, а тепер ховаються по норах. Якщо ви не можете або не хочете воювати, тоді скидайтеся грошима для потреб нещасних людей. Або ми з Максом публічно прославимо декого на весь світ".

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