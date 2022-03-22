Танкісти полку "Азов" знову знищили російські танки під Маріуполем

Під час бою на вулицях Маріуполя було знищено 4 танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки.

Азовські танкісти вкотре показали ворогу, хто господар на вулицях міста та відправили окупантів в пекло, говориться у сьогоднішньому зведенні полку "Азов", повідомляє Цензор.НЕТ.

Тим часом російські окупанти продовжують знищувати місто. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби. Місто зазнало ще більших руйнувань. Вже вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони хочуть зрівняти його з землею та зробити з нього попелище мертвої землі.

Нагадаємо, що вчора азовці знищили 2 танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та потоплено ворожий катер пр. 03160 "Раптор". Є кадри його ліквідації. Також було захоплено трофейне озброєння ворога, а саме: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокаліберний кулемет "Корд", РПВ "Джміль".

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