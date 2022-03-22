Україна не зможе виграти війну без наступальних озброєнь та ракет середньої дальності, - Єрмак
Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Ми мусимо зважати, що війна йде на нашій території. Що гинуть наші люди. Що руйнуються наші міста. Наші збройні сили та громадяни тримаються з надлюдською мужністю, але війну не виграти без наступальних озброєнь, без ракет середньої дальності, які можуть бути засобом стримування. В нашому випадку - стримування, а не агресії", - наголосив він.
За словами Єрмака, без повноцінного ленд-лізу Україна може лише оборонятись.
"Але неможливо ефективно захищатись довго без надійної ешелонованої системи протиповітряної оборони, яка збиває ворожі та балістичні ракети на далекій відстані. Однак нам її не дають. Як не дають винищувачів. Нас не хочуть бачити в НАТО. Цей страх ескалації зрозумілий. Але він не врятує", - підсумував глава ОП.