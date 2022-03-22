Російські пропагандисти Кисельов та Скабєєва отримали статус підозрюваних в Україні: найближчим часом їх оголосять у міжнародний розшук (оновлено)

Кремлівським пропагандистам Дмитру Кисельову та Ользі Скабєєвій повідомлено про підозру.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Коротко інформую вас про те, що у Дмитра Кісельова та Ольги Скабєєвої свіжий процесуальний статус - підозрювані. Інші подробиці очевидні, тому не забираю ваш час. Наслідки теж очевидні.

Всі справи доведемо до кінця в боротьбі за мирне небо", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше в СБУ повідомили, що слідчі розслідують кримінальне провадження щодо російських пропагандистів Дмитра Кисельова та Ольги Скабєєвої

Обидва фігуранти підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Ці особи давно перебувають у полі зору Служби безпеки. Але основою даного кримінального провадження стали їхні останні дії та заклики щодо війни в Україні.

Зокрема, в ефірі російської мультимедійної онлайн-платформи "Смотрим" Скабєєва та Кисельов публічно закликали до зміни меж території України.

Вони свідомо виправдовують війну РФ проти нашої країни, в ході якої російські загарбники обстрілюють українські цивільні об’єкти, вбивають мирне населення, ґвалтують жінок і мародерствують у будинках.

Обом фігурантам уже повідомлено про підозру українською та російською мовами у встановленому законом порядку.

Найближчим часом їх буде оголошено у міжнародний розшук.