Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Українські воїни в зоні ООС відбили 7 атак, знищили 4 літаки, 7 танків, 6 БМП, 6 артсистем та близько 100 окупантів, - пресцентр штабу ООС

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Українські воїни в зоні ООС відбили 7 атак, знищили 4 літаки, 7 танків, 6 БМП, 6 артсистем та близько 100 окупантів, - пресцентр штабу ООС
Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Українські захисники знищили: 7 танків; 2 БМП; 6 артилерійських систем; 2 БпЛА; 7 автомобілів.

Загальні втрати загарбників становлять близько 100 осіб.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири ворожі літаки та ракету "Точка–У".

Також наші воїни захопили три БМП-3 противника. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Донбасі успішно відбито 13 ворожих атак, знищено 14 танків, 8 БМП, 1 літак і 300 окупантів, - пресцентр ОС

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    @Дід Микола

    Читаю стрічку:

    На Вінничині збили ракети...
    Над Бахмутом збили ракету...
    Над Одесою збили ракету...

    Цікаво, дехто вибачиться перед НАТО за поливання брудом чи ні?
  • MAKAROV ddf66d11
    Ля какую важную курицу зажмурили в Мариуполе сегодня.

    Командир 810-ой гвардейской отдельной ордена Жукова бригады Морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров.
  • хрен
    Честь і Хвала Героям!
    хочу щоб всі повернулися додому живими,
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