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В ОП очікують на розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна, - Єрмак

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В ОП очікують на розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна, - Єрмак
В Офісі Президента очікують на розмову Володимира Зеленського та глави КНР Сі Цзіньпіна.

Про це у Twitter повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Провідні країни Заходу та Сходу мають домовитися щодо питання стримування Росії. Китай є одним із наймогутніших світових лідерів. І Київ сподівається, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні цієї війни. Ми очікуємо на розмову Зеленського й Сі Цзіньпіна", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Юрий Петров 33876dd3
    В мене одного коли у заголовкі є фамілія Єрмак, волосся на спині і на дупі дибки стає.
  • Степа Лыходэев
    В мене теж саме. Як ще земля цю погань носить
  • хрен
    зеленский не знае китайскої сі не знае українскої
    про що вони будуть говорити? про ермака?
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