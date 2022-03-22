В ОП очікують на розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна, - Єрмак
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В Офісі Президента очікують на розмову Володимира Зеленського та глави КНР Сі Цзіньпіна.
Про це у Twitter повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Провідні країни Заходу та Сходу мають домовитися щодо питання стримування Росії. Китай є одним із наймогутніших світових лідерів. І Київ сподівається, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні цієї війни. Ми очікуємо на розмову Зеленського й Сі Цзіньпіна", - йдеться в повідомленні.