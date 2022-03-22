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Путін і російська армія знищують Маріуполь, як гітлерівці Варшаву у 1944 році, - Дуда

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Путін і російська армія знищують Маріуполь, як гітлерівці Варшаву у 1944 році, - Дуда
Лідери РФ і російська армія поводяться в Україні, як фюрер Третього рейху Адольф Гітлер та його військові у Другій світовій війні.

Про це заявив польський президент Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Поляки сьогодні зі сльозами на очах кажуть: Маріуполь схожий на Варшаву 1944 року, коли гітлерівські німці жорстоко бомбили житлові будинки, без жодного милосердя вбиваючи мирних жителів. Сьогодні така сама поведінка російської армії та російських керівників, – як у Гітлера, німецьких есесівців і льотчиків фашистської армії. Це безпрецедентні вбивства, з якими вільний світ не має змиритися", – сказав Дуда.

Він висловив сподівання, що винні у тероризмі – обстрілах кварталів та вбивствах мирних жителів – відповідатимуть перед міжнародними трибуналами за військові злочини, щоб надалі нікому не кортіло влаштовувати подібне.

Президент Польщі також зазначив, що Сили оборони України – завдяки своїй майстерності, героїзму та мужності – розвіяли міф про "велику російську армію", і війна "поступово стає для Росії кошмаром".

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Крім того, Дуда закликав Європу відмовитися від російської нафти та газу.

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Гопник кидает последние понты. Знаешь, ето когда гопнику кто то наваляет а он вытирая рукавом кровь и сопли с морды кричит ану давай, и убегает
  • Igor Butenko 2bccf522
    По перше того що їм песда вони ще не розуміють та до гори не докладають - заборонено
    По друге, якщо козлостан підпише капітуляцію з НАТО, то це хочь якось можна пояснити населяючому її біомусору, бо підписати капітуляцію з Україною - це кінець росії.
  • Solsky Wasyl
    та де, нищили, спалювали живцем, ві тій же Польші мало не в кожному селі є пам"ятний знак про загибель цивільних від рук нацистів. А Білорусія, там живого місця не було, перебили більшу частину населення напевно. Москальня непогано минулого століття влаштуавалася, викликали другу Світову, закрилися Україною і Білорусією, кинули на убій купу людей з усіх 15 республік, а потім після перемоги завдяки Союзникам в переможці - чух! і цілий час копитом в груди що їх діди воювали, а за українських сказали, що й без них би обійшлися.
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