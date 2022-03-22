Над посольством РФ у Варшаві помітили дим: Таке ж було за тиждень до вторгнення РФ у Києві

Над будівлею посольства Росії у Варшаві помітили дим. За тиждень до вторгнення в Україну у посольстві РФ в Києві також бачили дим.

Про це пише у фейсбуці керівник InformNapalm Роман Бурко, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, гадати тільки по диму з труби російського посольства ми не будемо, але наші інсайдери вже кілька днів передають відомості, нібито РФ планує удар по Польщі та Литві. Ряд непрямих ознак вказують, що горище у Кремля зовсім поїхало і нахрапом Росія намагається прискорити період свого напіврозпаду, втягнувши у війну вже низку країн НАТО, намагаючись "взяти на слабо" і перевірити на міцність весь Альянс.

Це, звичайно, погана новина і ми не хочемо, щоб наші союзники страждали також, як страждає Україна, але українці вже показали, що боротися можна і потрібно. І хто бореться за свою землю, за виживання свого народу – той обов'язково переможе будь-якого диктатора, хоч то Гітлер, як у XX ст., хоч Путін, як у XXI ст", - йдеться в повідомленні.

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