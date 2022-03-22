Байден у Європі обговорить подальшу реакцію на вторгнення РФ до України, - Салліван
Про це повідомив радник Байдена Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент Байден вирушає завтра до Європи, щоб зміцнити неймовірну єдність, яку ми вибудували з союзниками та партнерами у відповідь на російське вторгнення в Україну, та консультуватися щодо наступних кроків", - зазначив він.
Байден відвідає скликаний в екстреному порядку саміт лідерів країн НАТО, він візьме участь у зустрічі лідерів G7 та виступить із посланням до лідерів 27 членів Європейського Союзу на засіданні Євроради
"Зокрема, на цих заходах обговорюватимуться такі теми, як військова допомога Україні та тиск на Росію за допомогою санкцій: як за допомогою розробки нових заходів, так і посиленням уже існуючих", - пояснив Салліван.
Також президент США оголосить про спільні дії щодо зміцнення європейської енергетичної безпеки та скорочення залежності Європи від російського газу.