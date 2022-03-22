Українські воїни в Маріуполі ліквідували командира 810-ї бригади морпіхів окупантів гвардії полковника Шарова. ФОТО

Під Маріуполем українські бійці ліквідували командира 810-ї бригади морської піхоти російської армії полковника Шарова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише український офіцер Анатолій Штефан у твіттері.

Він зазначив: "Командир 810-ої гвардійської окремої ордену Жукова бригади Морської піхоти гвардії полковник Олексій Шаров (у Маріуполі). Заблукав на "навчаннях" але вже правильно повернеться до дому".

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