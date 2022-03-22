Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Українські воїни в Маріуполі ліквідували командира 810-ї бригади морпіхів окупантів гвардії полковника Шарова. ФОТО

64 033107
Під Маріуполем українські бійці ліквідували командира 810-ї бригади морської піхоти російської армії полковника Шарова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише український офіцер Анатолій Штефан у твіттері.

Він зазначив: "Командир 810-ої гвардійської окремої ордену Жукова бригади Морської піхоти гвардії полковник Олексій Шаров (у Маріуполі). Заблукав на "навчаннях" але вже правильно повернеться до дому".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили підрозділи морпіхів РФ, яких готували для штурму Одеси, - ОВА. ВIДЕО

Українські воїни в Маріуполі ліквідували командира 810-ї бригади морпіхів окупантів гвардії полковника Шарова 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • vitaliymkua
  • Бандерівець
    Слава величним Воїнам України !
  • vadyan
    Сподіваюсь концерт кобздона гарний дуже там у нього...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини