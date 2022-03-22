Слідком РФ порушив справу проти журналіста Невзорова за "військові фейки" про обстріл російською армією пологового будинку у Маріуполі

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про "військові фейки" проти журналіста Олександра Невзорова. Приводом стали публікації про обстріл армією РФ пологового будинку у Маріуполі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

У діях Невзорова "вбачаються ознаки злочину, передбаченого п. "д" ч. 2 ст. 207.3 КК РФ (публічне поширення під виглядом достовірних повідомлень явно неправдивої інформації про дії Збройних сил Російської Федерації), йдеться в пресрелізі Слідкома РФ.

За версією слідства, 9 березня журналіст опублікував в "Інстаграмі" та в YouTube "наперед помилкову інформацію про навмисний обстріл" російською армією пологового будинку в Маріуполі.

"Публікації супроводжувалися недостовірними фотографіями постраждалих від обстрілу мирних громадян. Джерелами розповсюдження цих зображень є українські ЗМІ. Міністерством оборони Російської Федерації офіційно оголошено про хибність зазначених відомостей", - йдеться у пресрелізі.

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Зазначається, що слідство встановлює місцезнаходження Невзорова "з метою проведення з ним слідчих та процесуальних дій".

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