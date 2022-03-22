60% білоруських військових не хочуть воювати проти України, - Арестович

Більшість білоруських військових не бажають жодним чином брати участь у конфлікті з Україною.

Про це під час телемарафону повідомив радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, на скільки він оцінює йомвірність того, що самопроголошений "президент" Білорусі Лукашенко ухвалить рішення щодо участі білорусів у війні проти України, він сказав: "15-20%. За нашими даними і за даними білоруської сторони, яку ми знаємо від опозиції, наприклад, понад 60% білоруських військовослужбовців білоруських не бажають жодним чином брати участь в конфлікті з Україною. Звісно, якщо їм віддадуть наказ, вони люди військові, вони перейдуть кордон, частина навіть буде воювати. Але мені здається, ця частина, яка буде воювати, навіть отримати військовий досвід не встигне".

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