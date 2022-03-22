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КДБ Білорусі звинуватило у шпигунстві 8 українських дипломатів

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КДБ Білорусі звинуватило у шпигунстві 8 українських дипломатів
Білоруська сторона звинуватила у шпигунстві вісьмох працівників посольства України у Мінську.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку інформацію БЕЛТА надали в КДБ Білорусі. 

У повідомленні говориться: "В посольстві здійснюють діяльність 19 дипломатів, 8 з них є кадровими співробітниками національних спецслужб. Це радник Юрій Пасик, перший секретар Сергей Винник, перший секретар Віталій Онофрийчук, перший секретар Роман Степанов, консул, перший секретар Ілья Звенигородський, военный атташе Олександр Болюта, помічник військового атташе Сергій Кацуба, офіційний представник ДПС України при посольстві Дмитро Шмелев.

Таким чином, з позиціями дипінституції діють представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України та Служби зовнішньої розвідки України"

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Топ коментарі

  • Сергій Осадчий
    А що ці дипломати взагалі роблять в країні агресора?
  • Small Jerboa
    У единственного офицера ГРУ Украины в белорусском посольстве случилась истерика - он не попал в этот список!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    бульбофюреру неймется...
    мания преследования добавилась к мании величия....
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