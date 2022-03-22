КДБ Білорусі звинуватило у шпигунстві 8 українських дипломатів

Білоруська сторона звинуватила у шпигунстві вісьмох працівників посольства України у Мінську.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку інформацію БЕЛТА надали в КДБ Білорусі.

У повідомленні говориться: "В посольстві здійснюють діяльність 19 дипломатів, 8 з них є кадровими співробітниками національних спецслужб. Це радник Юрій Пасик, перший секретар Сергей Винник, перший секретар Віталій Онофрийчук, перший секретар Роман Степанов, консул, перший секретар Ілья Звенигородський, военный атташе Олександр Болюта, помічник військового атташе Сергій Кацуба, офіційний представник ДПС України при посольстві Дмитро Шмелев.

Таким чином, з позиціями дипінституції діють представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України та Служби зовнішньої розвідки України"

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