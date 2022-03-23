У Маріуполі близько 100 тис. людей перебувають у нелюдських умовах. Без їжі, води та ліків, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію у блокадному Маріуполі.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні у Маріуполі перебувають близько 100 тис. людей. У нелюдських умовах, в повній блокаді. Без їжі, без води, без ліків. Під постійними обстрілами. Під постійним бомбардуванням. Вже не перший тиждень ми намагаємось організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. Майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами, обстрілами або свідомим терором", - наголосив президент.

Зеленський розповів, що сьогодні одна згуманітарних колон сьогодні була захоплена окупантами.

"В полоні опинились працівники ДСНС і водії автобусів. Ми робимо все, щоб звільнити наших людей і розблокувати рух гуманітарних вантажів.

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