Французький нафтогазовий гігант Total оголосив про згортання своєї діяльності в Росії
Як інформує Цензор.НЕТ, заява компанії опублікована на офіційному сайті.
У ньому наголошується, що TotalEnergies рішуче засуджує дії Росії в Україні.
Компанія більше не виділятиме капітал для розвитку проектів у Росії, зокрема, для проекту "Арктик СПГ-2". Крім того, Total не реєструватиме доведені запаси "Арктик СПГ-2".
Компанія має частки в "Новатеке" (19,4%), "Ямал ЗПГ" (20%), "Арктик СПГ-2" (10%), "Тернафтогазі" (49%), а також у підприємстві, керованому " Закордонним нафтою" (20%). Станом на 24 лютого у цих компаніях у Росії у Total було 11 співробітників, сьогодні залишаються лише троє.
TotalEnergies також вирішила призупинити розробки в галузі акумуляторів та мастильних матеріалів у Росії. Компанія заявила, що продовжує постачати в Європу скраплений природний газ із заводу "Ямал СПГ" у рамках довгострокових контрактів, яких вона повинна дотримуватися доти, "поки європейські уряди вважають, що російський газ необхідний".
Раніше, 25 лютого, компанія припинила всі спотові торги російською нафтою та нафтопродуктами.
TotalEnergies - четверта за обсягом видобутку у світі після Royal Dutch Shell, British Petroleum та ExxonMobil.