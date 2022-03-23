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Перемовини з РФ продовжуються щоденно, дуже складно, іноді скандально, - Зеленський

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Перемовини з РФ продовжуються щоденно, дуже складно, іноді скандально, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про перебіг перемовин з Росією.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо працювати на різних рівнях заради того, щоб спонукати Росію до миру. До припинення цієї жорстокої війни, працюють українські представники в переговорах, які продовжуються фактично щоденно. Складно дуже. Часом скандально. Але крок за кроком йдемо вперед", - зазначив президент.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Що за фетишизм такий з тими перемовинами? Путін каже, України не існує, українці - вигадана нація. Ну і які можуть бути розмови?
  • Володимир Мик
    Відчуйте різницю.
    Черчилль не вів ніяких перемовин з Гитлером під час війни, хоча йому наполегливо пропонували, навіть деякі високопосадовці з Британії.
    Черчилль чітко заявив британцями, що він обіцяє їм кров, страждання та сльози... але тоді ми переможемо, додав він.
    А Зеленський з одної сторони закликає громадян бити окупантів, захоплюється опором ВСУ, засуджує злочини окупантів, закликає інші держави до нових санкцій проти рашки...
    А з іншої сторони щоденно веде перемовини з окупантами, з його слів.
    Ну це шизофренія то роздвоєння особистості у нього!
  • Sergey Sergeev eaf271c9
    Зеленьский, українські умови з переговорів - в студію!!!
    Ви кажете, що підоросія озвучує фейкові відомості про перемовини, щоб посіяти розкол в суспільстві?
    - Так от, це ви сієте розкол, бо скриваєте інформацію від народу. Бо кращій засіб розвіяти недовіру це нічого не приховувати! Ви не маєте стільки довіри після ваших: "какая разница" і "мир в глазах путіна", тому лише на прозорі перемовини ви маєте повноваження!
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