Перемовини з РФ продовжуються щоденно, дуже складно, іноді скандально, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про перебіг перемовин з Росією.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо працювати на різних рівнях заради того, щоб спонукати Росію до миру. До припинення цієї жорстокої війни, працюють українські представники в переговорах, які продовжуються фактично щоденно. Складно дуже. Часом скандально. Але крок за кроком йдемо вперед", - зазначив президент.

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