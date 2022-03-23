Вторгнення Росії в Україну вплине на зміст нової стратегії нацбезпеки США, - Пентагон

Вторгнення РФ на територію України матиме вплив на нову редакцію стратегії національної безпеки США. Документ в даний час розробляється адміністрацією США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагона.

За словами прессекретаря американського військового відомства Джона Кірбі, в положеннях буде враховано те, що відбувається навколо України.

"Не хочу її оголошувати в попередньому порядку. Я б сказав тільки, що, безумовно, стратегія буде складена з урахуванням того, що відбувається в Україні", - зазначив представник військового відомства США.

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