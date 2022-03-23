Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Вторгнення Росії в Україну вплине на зміст нової стратегії нацбезпеки США, - Пентагон

4 93923
Вторгнення Росії в Україну вплине на зміст нової стратегії нацбезпеки США, - Пентагон
Вторгнення РФ на територію України матиме вплив на нову редакцію стратегії національної безпеки США. Документ в даний час розробляється адміністрацією США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагона.

За словами прессекретаря американського військового відомства Джона Кірбі, в положеннях буде враховано те, що відбувається навколо України.

"Не хочу її оголошувати в попередньому порядку. Я б сказав тільки, що, безумовно, стратегія буде складена з урахуванням того, що відбувається в Україні", - зазначив представник військового відомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські війська "здатні та хочуть" повернути собі втрачені території, - чиновник Пентагону

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Sav UA
    Краще проведіть демонстративний пуск ракети Трайдент-2 з термоядерними БЧ Кацапам буде "холодний душ"
  • Алекс Мышкевич
    мене це теж бісило: американці вже списували Україну в партизанку.
    але давайте визнаємо, що:

    1. вторую армію в мірє переоцінювали всі у світі, у т.ч. американці і ми
    2. ЗСУ навпаки недооцінювали. у т.ч. американці і ми
    3. недооцінювали волю до спротиву українців: ну Харьков і юг сдадутся сразу і будут караваі виносити

    зараз диспозиція вже помінялась декілька разів і буде ще мінятись: з Божою поміччю та поміччю зброєю !
  • Палєо Мустьє
    це треба у нього запитати, чому нас ще до війни фактично прирівняли до афганських моджахедів, що можна побачити за зброєю яку було надано.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини