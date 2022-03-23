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За добу 22 березня збито 5 ворожих літаків, 1 гелікоптер, 5 безпілотників та 5 крилатих ракет, - Повітряні сили

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За добу 22 березня збито 5 ворожих літаків, 1 гелікоптер, 5 безпілотників та 5 крилатих ракет, - Повітряні сили
22 березня протиповітряна оборона вирішила не зупинятись на 100-му збитому літаку російських окупантів і нанесла ворогу суттєвих втрат в повітрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у офіційному фейсбуці повідомляє Командування Повітряних сил.

У повідомленні зазначається: "Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України нанесла удари по наземних цілях по скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.

Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про збиття одного БпЛА та однієї крилатої ракети. Ще одна – на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив "крилату" із ПЗРК.

Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їх рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета.

Тож маємо такі втрати окупантів за добу 22 березня: літаки – 6;  вертольоти – 1;  БпЛА (ОТР) – 5;  крилаті ракети – 5".

Читайте також: За добу знищено 1 літак, 2 гелікоптери, 6 безпілотників, - Повітряні сили

Топ коментарі

  • siveryanin
    Схоже що допомога Заходу вже хоча б частково,але доїхала до місця призначення.
  • Ростислав Коваль
    знищення 5 (п'яти)!!! крилатих ракет та 6 літаків наскільки колосальне досягнення, що тільки усвідомлення цього факту вже позитивно впливає на нервову систему набагато краще ліків
  • Pani Hope
    Дякую! Скільки життів врятували! Героям слава! Довіку слава!
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