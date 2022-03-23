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Існує ймовірність залучення збройних сил Білорусі у війну, - Генштаб ЗСУ

10 19920
Існує ймовірність залучення збройних сил Білорусі у війну, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ймовірного вторгнення білоруських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Військово-політичне керівництво республіки білорусь продовжує надавати військам ворога всебічну підтримку у використанні аеродромної та транспортної мережі, окремих закладів охорони здоров’я та є співучасником злочинів проти Українського народу.

Разом з тим, існує ймовірність залучення збройних сил республіки білорусь у війні проти України на боці російської федерації. Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти Нашої Держави".

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    В нас є тільки один вихід- битися,мені буде дуже шкода що білорусь назавжди щезне для мене як країна і як люди. Їх тут чекає тільки смерть,якщо вони ******* путлера більше своїх життів, більше життя своїх дітей... най буде так...,не ми це починали.
  • Amber
    Ну щож , нехай приходять - пі@ дець настане всім 😡
  • bezmegh
    Вважаю,що суспільство Білорусіїї скоїло колективний злочин проти народу України,й протт Людства виростивши в собі кацапськиц фашизи!!! Населення,цієї території не- жертви,а колективний злочинець лукашенко!!!
    Вони не жертви,вони Злочинці!!! Посіпаки х@ловської орди!
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