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Російські окупанти розграбували у зоні відчуження новітню лабораторію вартістю 6 млн євро

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Російські окупанти розграбували у зоні відчуження новітню лабораторію вартістю 6 млн євро
Війська РФ розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію за 6 мільйонів євро, яка розташована у зоні відчуження.

Про це у Facebook повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти незаконно заволоділи новітньою лабораторією вартістю 6 млн. євро., яка знаходиться у зоні відчуження

Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в м. Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій", - йдеться в повідомленні.

Завдяки Інструменту ЄС зі співробітництва у сфері ядерної безпеки разом із українським партнером ДАЗВ у 2015 році успішно реалізовано проєкт, спрямований на вдосконалення інфраструктури з поводження з радіоактивними відходами. Майже 100 одиниць найсучаснішого вартісного аналітичного обладнання, аналогів якого немає у Європі.

Зазначається, що лабораторія виконувала стратегічні, унікальні функції:

  • проведення характеризації проб радіоактивних відходів із Чорнобильської зони відчуження за фізичними, хімічними та радіаційними показниками;
  • аналітична допомога при проведенні перевірки відповідності стану упаковок кондиціонованих відходів до специфікацій;
  • розробка необхідних методик для здійснення контролю та стандартизації.
  • надання аналітичних послуг у питаннях державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та контролю за виконанням ліцензійних умов при здійснення діяльності у сфері поводження з РАВ;
  • консультаційна підтримка органів державного управління у питаннях щодо шляхів реалізації Концепції розвитку зони відчуження (перезахоронення РАВ, вибір майданчика для створення могильника РАВ, моніторинг зони відчуження тощо);
  • експертно-аналітична та методична підтримка учасників процесу поводження з РАВ (об’єкти зони відчуження, НАЕК "Енергоатом" тощо).

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Топ коментарі

  • Pavel Preobrazhenskiy
    "Звільняють" все до чого дотягнуться чєрті срані... Нічого, "карма злая ****".
  • Val 7469e38c
    Чому мене це не дивує.
    Славетні нащадки "дєдов" які у 1945 вивозили устаткування зі зношеним ресурсом, тоді як США вивозили німецьких вченних, інженерів, лікарів... тих, хто потім працював на сьогоднішній технологічний відрив США від решти світу.
  • Aut Ogen
    Здадуть в металолом, гроші проп"ють, очевидно же.
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