Окупанти в Тростянці розстріляли жінку, яка їхала на велосипеді, - Живицький

Російські окупанти у Тростянці на Сумщині вбили цивільну жінку, яка просто пересувалася містом на велосипеді.

Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривають бої у Тростянецькій громаді – це на сьогодні найгарячіша точка Сумської області. ... Ідуть вуличні бої та відбуваються артилерійські обстріли. На жаль, Тростянець залишається містом і громадою, які потерпає найбільше від російських терористів: вбивають мирних людей. Немає електроенергії в багатьох населених пунктах, немає води, немає можливості доставити ліки. ... Небезпечно просто знаходиться на вулиці в самому місті Тростянець. На жаль, вони (окупанти. - Ред.) розстрілюють людей: розстріляли жінку, яка просто пересувалася містом велосипедом", - розповів він.

Також російські окупанти, за словами Живицького, не дають можливості ховати померлих і загиблих через велику проблему зберігання їхніх тіл у морзі.

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