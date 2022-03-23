Патріарх Варфоломій приїде до Польщі підтримати українських біженців

Президент Польщі Анджей Дуда запросив відвідати країну Вселенського Патріарха Варфоломія, щоб благословити, розрадити та зміцнити біженців, що прибули після початку війни в Україні.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив представник Блаженнійшого Митрополита Епіфанія архієпископ Євстратій Зоря.

Так, за інформацією, що оприлюднив Зоря, Вселенський Патріархат повідомляє, що Президент Республіки Польща, Його Ексцеленція Анджей Дуда, офіційно запросив Його Всесвятість Вселенського Патріарха Варфоломія відвідати його батьківщину, "щоби благословити, розрадити та зміцнити незліченну кількість біженців, які опинилися в країні після початку війни в Україні".

"Його Всесвятість, отримавши також подібне запрошення від Предстоятеля Православної Церкви Польщі Блаженнійшого Митрополита Варшавського Сави, має намір прийняти його та відвідати там тимчасові притулки для біженців у супроводі Високопреосвященнійшого Старшого Митрополита Халкідонського Еммануїла та Великого синкелла отця Якова Крочака", - повідомив представник Митрополита.

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