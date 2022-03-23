У Тростянці - масштабна пожежа, яку не можуть загасити через бойові дії, - Живицький

У Тростянці на Сумщині спалахнула масштабна пожежа, яку не можуть загасити через вуличні бої з російськими окупантами.

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Почалася дуже велика пожежа у Тростянці, тому звертаємося до всіх мешканців міста: будь ласка, зачиніть вікна, може бути дуже велике задимлення, і перебувайте в укриттях, тому що точаться вуличні бої і відбуваються артилерійські обстріли", - зазначив він.

За словами Живицького, пожежу також неможливо загасити, бо продовжуються бої, неможливо туди потрапити ДСНС.

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