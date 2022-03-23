У Латвії майже 5 тисяч біженців з України отримали дозвіл на проживання з правом на роботу
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Латвія з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну видала українським біженцям 4787 дозволів на проживання з правом на працевлаштування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi із посиланням на МВС країни.
"Розселення через Комісію з цивільної оборони знадобилося 4318 українцям. У Ризі потребували житла 988 людей. Зараз муніципалітети можуть розмістити та нагодувати 6238 осіб. Дехто з України зупиняється у родичів, друзів або знайомих. Більшість українських біженців – жінки та діти", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до Ризького самоврядування подано 1095 заяв на гарантовані допомоги з мінімального доходу, 1110 заяв на отримання кризової допомоги. Також подано 1258 заяв на здобуття освіти, з них 379 до дошкільних закладів та 879 до шкіл.
Наразі латвійське МВС працює над створенням єдиної бази даних українських біженців.