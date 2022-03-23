Зеленський - російським льотчикам: "Ви будете відповідати, неминуче"
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Президент Володимир Зеленський звернувся до російських льотчиків, які "не думають, який наказ вони виконують".
Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Наші Збройні Сили сьогодні порадували. Знову Чорнобаївка - знову розгром окупантів. Знову збиті російські літаки. Особливо важливо - бомбардувальник над Маріуполем. І так буде з кожним, хто вбиває наших людей, мирних людей на нашій мирній землі", - зазначив президент.
Також глава держави звернувся до російських льотчиків, які "не думають, який наказ вони виконують".
"Вбивство цивільних - це злочин. Крапка. І ви будете відповідати - у будь-який спосіб. Сьогодні чи завтра - це менш важливо. Головне, що неминуче", - додав Зеленський.