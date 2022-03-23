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Російські окупанти здійснили атаку на наші позиції за допомогою гелікоптерів К-52, - керівник Харківської ОВА Синєгубов

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Російські окупанти здійснили атаку на наші позиції за допомогою гелікоптерів К-52, - керівник Харківської ОВА Синєгубов
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Синєгубов підкреслив: "Сьогодні росіяни вирішили перевірити наші війська бойовими вертольотами К-52, Збройні Сили України напад успішно відбили.

Українська армія тримає під контролем переміщення ворожих військ і в Ізюмському напрямку. Розуміючи, що битву за Харків вони програли, окупанти намаються сконцентрувати війська біля Ізюму. Ми не допускаємо їх просування.

Сьогодні вдень рашисти обстріляли місто Лозову. За інформацією Штабу оборони, зафіксували і ракетні удари. Є постраждалі серед мирних жителів, остання інформація - постраждали 8 цивільних, щонайменше 20 пошкоджених будинків! Росіяни обстрілами пошкодили котельні, об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема школу та дитсадок. Вдячний місцевій владі та комунальним службам Лозової за зусилля та оперативне усунення наслідків російського вторгнення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти конфіскували гумдопомогу та автомобілі, що прямували до Вовчанська, а водіїв після доби полону відправили до Харкова пішки, - Синєгубов

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Топ коментарі

  • УКРАЇНО4КА
    Молодці! Хлопці, їбаште їх так, щоб кадирка хрестився.
  • Golden State
    Русские - это нация грязных выродков и подлых трусливых тварей, во время ВОВ основной удар на себя приняли Украина и Белоруссия, в то время как русские скоты миллионами тикали на восток, драпали твари до Волги, откуда Сталин погнал их обратно заградительными отрядами. Вы грязные русские свиньи, вы никогда не воевали, и никогда не умели воевать! СМЕРТЬ КАЦАПАМ, СМЕРТЬ ГРЯЗНЫМ РУССКИМ СВИНЬЯМ!!!"
  • УКРАЇНО4КА
    "Привезли в росію тіло солдата. Родичі цікавляться, чому помер, відповідають, що від короновірусу, а чому без голови? Новий ірпінський штам…"
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