США обговорюють з партнерами виключення Росії з G20

У зв'язку із вторгненням Росії в Україну США вивчають із союзниками та партнерами питання про виключення РФ із "великої двадцятки",

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив журналістам на брифінгу радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Щодо питання про G20, я просто скажу наступне: ми вважаємо, що Росія більше не може вести як завжди бізнес у міжнародних інститутах та у міжнародній спільноті", - сказав чиновник.

Він уточнив: "Щодо конкретних інститутів та конкретних рішень, ми хотіли б проконсультуватися з нашими союзниками, проконсультуватися з нашими партнерами в цих інститутах, перш ніж робити будь-які подальші заяви".

Як повідомили ЗМІ, міністр економічного розвитку та технологій Польщі Петро Новак заявив раніше: "Під час зустрічей з міністром торгівлі США Джиною Раймондо серед іншого ми внесли пропозицію виключити Росію з G20, вона знайшла позитивний відгук".

ЗМІ повідомляють, що Польща запропонувала у "двадцятку" свою кандидатуру замість Росії. Питання про участь Росії у "двадцятці" може бути розглянуте на самітах ЄС та "сімки" в Брюсселі.