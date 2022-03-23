В США готують законопроєкт, що заблокує золоті резерви Росії на $132 млрд

Посадовці Сполучених Штатів Америки готують законопроєкт, що покликаний заблокувати золоті резерви Російської Федерації приблизно на 132 млрд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Axios.

Зокрема, міністерка фінансів США Джанет Йеллен зустрінеться цього тижня з чотирма сенаторами, щоб обговорити законопроєкт.

Він передбачає застосування санкцій до будь-яких американських організацій, які свідомо здійснюють операції із золотом або транспортують його із запасів ЦБ Росії.

Вони також підпадуть під санкції, якщо продаватимуть золото фізично чи електронним способом у Росії.

За словами одного із сенаторів, цей законопроєкт може бути ухвалений вже цього тижня. Раніше двопартійна група законодавців у нижній палаті Конгресу подала аналогічний законопроєкт.

Президент США Джо Байден також має повноваження запроваджувати такі санкції незалежно від Конгресу.