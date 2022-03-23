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Війська РФ обстріляли Київ: пошкоджено будівлі у Святошинському та Шевченківському районах, - КМДА. ФОТОрепортаж

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Ворог знову обстріляв Київ – пошкоджені будинки у Святошинському та Шевченківському районах – обстрілів зазнав торговий центр , будинки приватного сектору та багатоповерхівки.

Про це повідомив пеший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі зазнав обстрілу торговий центр та приватний сектор в Святошинському районі. Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки" – розповів він.

Крім того, зранку обстрілу зазнав Шевченківський район.

"На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загорання кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється", – сказав Микола Поворозник.

Війська РФ обстріляли Київ: пошкоджено будівлі у Святошинському та Шевченківському районах, - КМДА 01
Війська РФ обстріляли Київ: пошкоджено будівлі у Святошинському та Шевченківському районах, - КМДА 02
Війська РФ обстріляли Київ: пошкоджено будівлі у Святошинському та Шевченківському районах, - КМДА 03

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Топ коментарі

  • rom tr
    суки ... потрібно щоб і в москві щось гарнорвануло!!!
  • Frol Fedoroff
    Когда Подоляк говорит о том, что ВСУ не должны атаковать объекты на территории РФ, пусть разует свои зеньки и посмотрит на наши города. Пусть вспомнит об убитых и беженцах Есть понятие святая и праведная месть. И есть понятие ВОЗМЕЗДИЕ. Общеизвестно, что хороший расиянин это дохлый раисянин
  • Post-AV
    Новостройка. Люди работали, покупали, брали кредиты, делали ремонт, строили планы на будущее... И тут пришло пуйло
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