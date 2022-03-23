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Ворог наносить все більше ракетних ударів, - Генштаб ЗСУ

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Ворог наносить все більше ракетних ударів, - Генштаб ЗСУ
Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України станом на 06:00 23 березня.

Інформацію опубліковано на сторінці Генштабу в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

На Східному напрямку ЗСУ не дають противники відновити наступ на Слов’янськ та Лозову, а також стримують просування противника на Запоріжжя. А також стримують просування противника в напрямку Попасної й Курахова і боронить Маріуполь.

На північно-східному напрямку захисники України стримують противника в районі Малина. На Сіверщині — утримують оборону Чернігова.

Також ЗСУ стримують противника в напрямках на Кривий Ріг та Нововоронцовку.

За попередню добу вражено понад 17 повітряних цілей ворога (6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет. Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника.

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В Генштабі зазначили, що на території РФ триває прихована мобілізація. В Білорусі триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.

"Противника на окремих напрямках деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя, в одному із загонів спецпризначення, що залучений до ведення активних бойових дій, менш ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні, решта особового складу вбиті, поранені, хворі або деморалізовані", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Очень надеюсь, что начнется уничтожение критической инфраструктуры на территории кацапстана. Мозырьский нпз должен быть одним из первых в списке.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Потихеньку перетворюємся на статистиків. Продовжуємо мужньо помиратити під навалою орків. Може, курва, хоть отрути куди небудь в мосгорводоканал насипати. Нас просто в тєрпіл перетворюють. Ніяких активних дій. Тільки призов до хороброго виживаня в підвалах і пісень перед загарбниками в окупованих районах України.
  • Andry Moon
    Про ракети в тексті ГШ жодного слова. Тільки в заголовку, чомусь
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