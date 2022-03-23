ЗСУ в Харкові відбили спробу нападу ворога бойовими вертольотами К-52 та змогли покращити позиції в Ірпені, - звіти обладміністрацій

Вночі російський агресор активізував атаки на житлові райони та історичний центр Харкова.

Про це ідеться у зведеній інформації обладміністрацій станом на 8:00 про ситуацію в регіонах України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Збройні сили України відбили в Харкові спробу нападу ворога бойовими вертольотами К-52. У Харківській області війська РФ намагаються захопити Ізюм, українська армія свої позиції не втрачає та відкидає атаки. Росіяни здійснили ракетний обстріл Лозової. Щонайменше 8 осіб поранені, 20 пошкоджених або знищених будинків.

На Київщині за ніч — декілька тривог по всій області. Тривають бої у населених пунктах уздовж Житомирської траси. ЗСУ змогли покращити позиції в Ірпені та селі Мощун. Ворог окопується і намагається перегрупуватися. Вночі із "Градів" було обстріляне село Ясногородка. Дані про постраждалих уточнюються.

Триває оборона Чернігова. Вночі російські війська здійснили два авіанальоти на місто, розбомблено міст через Десну, яким рухались евакуаційні рейси та гуманітарна допомога. Інформація про інші руйнування та загиблих наразі уточнюється.

На Сумщині ніч пройшла відносно спокійно, проте у Тростянецькій громаді внаслідок боїв почалися пожежі. Вночі горіли підприємства, ворог не пропускає ДСНС ліквідовувати пожежі.

На Житомирщині кілька тривог оголошувались ввечері та вночі.

У Кіровоградській області спокійно попри те, що за добу було сім повітряних тривог

На Дніпропетровщині ніч була відносно спокійною. Вчора ракетними ударами ворог знищив залізничну станцію у Павлограді. Одна людина загинула.

У Запорізькій області кілька разів за ніч оголошувалась повітряна тривога.

На Волині, Вінниччині, Закарпатті, Хмельниччині, Львівщині, Рівненщині, у Тернополі, Черкасах, Чернівцях, Івано-Франківську ніч була тихою.

На Полтавщині зранку оголошувалась повітряна тривога.

На Луганщині ворожі артобстріли тривають майже безперервно. У Рубіжному горять підприємство, навчальний заклад, у Лисичанську — залишки пального на НПЗ. Внаслідок обстрілу житлових кварталів у Рубіжному є троє загиблих, з них двоє дітей.

На Донеччині спостерігається значна активізація військ РФ щодо Авдіївки та Мар'їнки. ЗСУ тримають оборону. В Авдіївці усю ніч тривали обстріли по лінії навколо міста. Частина міста без електрики. Інформації про постраждалих немає. Волноваха тимчасово загарбана ворогом. Маріуполь залишається у блокаді. До авіаударів та обстрілів з реактивної артилерії додалися удари з моря, з кораблів та з установок. У Маріуполі залишаються люди. Виїзд з міста особистим транспортом дуже небезпечний через постійні бомбардування.

Вночі Миколаїв зазнав обстрілів, лунала повітряна тривога. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Також тривога була в інших районах Миколаївщини. На ранок ситуація стабільна.

За останню добу на Херсонщині ситуація майже не змінилася. Залишається проблема із забезпеченням населення продуктами харчування, ліками, бензином. Також до ОВА продовжують надходити повідомлення з інформацією про замінування території.

В Одесі одна тривога оголошувалась ввечері, ніч минула спокійно.