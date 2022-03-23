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Ні за яких обставин заводи Маріуполя не працюватимуть під окупацією РФ, - Ахметов

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Ні за яких обставин заводи Маріуполя не працюватимуть під окупацією РФ, - Ахметов
Металургійні підприємства міста ніколи не працюватимуть під російською окупацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Рінат Ахметов заявив у коментарі для The Wall Street Journal.

"Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомблять заводи. Ні за яких обставин ці заводи не будуть працювати під російською окупацією", - повідомив бізнесмен.

Він також додав, що зараз і "Азовсталь", і ММК ім. Ілліча перебувають під контролем України, завдяки героїчним зусиллям української армії.

Нагадаємо, раніше Ахметов повідомив, що знаходиться в Україні і всі його бізнеси, а також благодійний фонд, роблю все можливе для перемоги України і допомоги мирному населенню.

"Я впевнений, що настане час, коли ми відбудуємо Україну, і я буду інвестувати всі свої сили і засоби, щоб Україна відновилася і стала сильною і процвітаючою країною", - заявив спочатку війни Ахметов.

Топ коментарі

  • Andy S 89bd7d80
    Ты бы раньше думал, рыжий татарин, когда зэка спонсировал, а потом гудел вместо того,чтобы ВСУ финансировать.
  • Ivan Pupkin b2770a7a
    наконец то на 9 год сообразил, а ведь мог стрелковскую колонну расстрелять своей охраной еще в 2014
  • Aleks_15
    столько лет спонсировал коллаборантов и оккупантов
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