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Війська РФ намагаються оточити ЗСУ на сході та прагнуть обійти Миколаїв, щоб рухатися до Одеси, - Міноборони Британії

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Війська РФ намагаються оточити ЗСУ на сході та прагнуть обійти Миколаїв, щоб рухатися до Одеси, - Міноборони Британії
За даними британської військової розвідки, російські загарбники намагаються оточити українських військових на сході України.

Про це йдеться у зведенні Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська намагаються оточити українські війська на сході країни, коли вони просуваються з напрямку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні", - йдеться у дописі.

Також наголошується, що поле битви на півночі України залишається в основному статичним, і російські сили, ймовірно, проводять реорганізації, перш ніж відновити широкомасштабні наступальні операції.

За даними британської розвідки, російські війська все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси.

Війська РФ намагаються оточити ЗСУ на сході та прагнуть обійти Миколаїв, щоб рухатися до Одеси, - Міноборони Британії 01

Топ коментарі

  • olele
    кримская галька хрустіт на маасковскіх зубах...

    ❗️ путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму

    ▪️Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами росгвардії руху по Кримському мосту в бік РФ. Також окупаційною владою буде обмежено рух пармною переправою та авіасполучення півострова з РФ.
    ▪️Формальна причина таких дій - боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим «терористичним атакам».
    ▪️Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова. Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших лавах «втікачів» - члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи.
    ▪️Обмежуючи можливість виїзду з Криму, путін фактично утримує в якості заручників 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу.

    Поширення запоребрік вітається
    https://t.me/operativnoZSU/15148
  • Ан Мур
    Президент Макрон знову годину говорив з путіним щодо припинення вогню. путін знову відповів Макрону , що «операция на Украине будет завершена».
    Я думаю, що всі ці душищіпатільні розмови з кремлівським фюрером тільки піднімають ставки, бо з ним хтось розмовляє і його вмовляють, а отже, просять. Це те, що він любить і після чого шарашить по Україні ще затятіше.
    Нам би хотілося, аби пан Макрон разом з іншими європейськими і американськими колегами перестали , нарешті, сподіватися, що з тварюкою можна про щось домовитися.
    І почали виходити щодня зі спільними заявами:
    - про прийняте рішення щодо повного ембарго на російські енергоносії ;
    - щодо закриття неба над Україною;
    - щодо того, що нарешті прийшло усвідомлення, яку високу ціну стікаюча кров'ю Україна зараз платить за лез роковий простір в ЄС і тому вона стане членом ЄС без всяких передумов і гальмувань, в тоум числі з боку Макрона;
    - що нарешті ЄС і НАТО стають поряд і ми разом душимо цього вбивцю, терориста і покидька, разом зупиняємо країну, яка вбиває дітей, жінок, руйнує наші міста, інфраструктуру , знищує нашу економіку.

    Ірина Геращенко
  • Грышка Распутный 2
    Какайа боль, какайа боль,
    Чорнобаївка - Раха 9:0 !!!

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