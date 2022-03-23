Війська РФ намагаються оточити ЗСУ на сході та прагнуть обійти Миколаїв, щоб рухатися до Одеси, - Міноборони Британії
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За даними британської військової розвідки, російські загарбники намагаються оточити українських військових на сході України.
Про це йдеться у зведенні Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.
"Російські війська намагаються оточити українські війська на сході країни, коли вони просуваються з напрямку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні", - йдеться у дописі.
Також наголошується, що поле битви на півночі України залишається в основному статичним, і російські сили, ймовірно, проводять реорганізації, перш ніж відновити широкомасштабні наступальні операції.
За даними британської розвідки, російські війська все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси.