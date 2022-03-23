Війська РФ намагаються оточити ЗСУ на сході та прагнуть обійти Миколаїв, щоб рухатися до Одеси, - Міноборони Британії

За даними британської військової розвідки, російські загарбники намагаються оточити українських військових на сході України.

Про це йдеться у зведенні Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська намагаються оточити українські війська на сході країни, коли вони просуваються з напрямку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні", - йдеться у дописі.

Також наголошується, що поле битви на півночі України залишається в основному статичним, і російські сили, ймовірно, проводять реорганізації, перш ніж відновити широкомасштабні наступальні операції.

За даними британської розвідки, російські війська все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси.