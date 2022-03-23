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Українські військові захопили командний пост військ РФ "Красуха-4". ФОТОрепортаж

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Українські військові захопили командний пост військ РФ 1РЛ257 "Красуха-4".

Про це розповів Андрій Шор, передає Цензор.НЕТ.

"Смачний трофей. (ймовірно) Командний пост 1РЛ257 "Красуха-4", призначений для придушення радарів AWACS та супутників радіотехнічної розвідки", - розповів він.

Комплекси 1РЛ257 "Красуха-4" призначені для прикриття військ та великих територій від радіолокаційного виявлення, а також протидії літакам розвідникам та БПЛА супротивника.

Українські військові захопили командний пост військ РФ Красуха-4 01
Українські військові захопили командний пост військ РФ Красуха-4 02

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-просто красухи...
  • Калибан
    Як розшифровується "ЗСУ" ? Та дуже просто - " Зараз , суки Уїбемо !"
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Красівоє
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